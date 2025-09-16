مباريات الأمس
ما هو فيروس A الذي أصاب إمام عاشور؟.. السبب والأعراض

08:52 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
    إمام عاشور (1)
    إمام عاشور (4)
    إمام عاشور (5)
    إمام عاشور (6)
    إمام عاشور (7)
    إمام عاشور (8)
    إمام عاشور (3)
كتبت - هند عواد:

تعرض إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لوعكة صحية بعد مباراة الفريق أمام إنبي، نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وقال مصدر مطّلع لمصراوي، إن الفحوصات الطبية التي خضع لها إمام عاشور أثبتت إصابته بفيروس "A"، وهو أحد الفيروسات الكبدية، مشيرًا إلى أن اللاعب ما زال محجوزًا في المستشفى.

ما هو المرض الذي يعاني منه إمام عاشور؟

يُعد فيروس "A" أو التهاب الكبد الوبائي A، أحد أنواع فيروسات الكبد التي تُسبب التهابًا في الكبد وقد تؤثر على وظائفه، وذلك وفقًا لموقع "Mayo Clinic".

ويحدث فيروس A نتيجة تناول طعام أو شراب ملوّث، أو مخالطة شخص مصاب بالفيروس. وأشار الموقع إلى أن الحالات المتوسطة المصابة بالفيروس لا تحتاج إلى علاج، إذ لا يُسبّب الفيروس ضررًا دائمًا في الكبد.

أعراض المرض الذي أصاب إمام عاشور

تظهر أعراض فيروس التهاب الكبد A بعد بضعة أسابيع من الإصابة، وتشمل ما يلي:

غثيان وقيء

إسهال مفاجئ

إرهاق وضعف عام

فقدان الشهية

حمى خفيفة

ألم في المفاصل

اصفرار الجلد (اليرقان)

إمام عاشور النادي الأهلي إنبي فيروس A
