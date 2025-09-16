144 مليون جنيه.. بيراميدز أمام فرصتين ذهبيتين لإنعاش خزينته

من الترقوة لـ "فيروس كبدي".. إمام عاشور خلال آخر 93 يومًا

"لا شماتة في المرض".. الغندور يتمنى الشفاء لإمام عاشور

كتبت-هند عواد:

يمتلك نادي بيراميدز فرصتين ذهبيتين لإنعاش خزينته بما يقرب من 3 ملايين دولار (144 مليون جنيه)، من خلال مباراتي أهلي جدة ونهضة بركان المغربي.

ويواجه بيراميدز أهلي جدة السعودي في الدور الثاني من كأس الإنتركونتيننتال، بعد الفوز على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، كما يضرب موعدًا مع نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي.

وحصل بيراميدز على مبلغ مليون دولار نظير الفوز على أوكلاند سيتي، وفي حالة الفوز على أهلي جدة، سيحصل الفريق على مبلغ 2 مليون دولار نظير تأهله إلى دور ربع النهائي.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مكافأة مالية قدرها مليون دولار لبطل كأس السوبر الإفريقي، و500 ألف دولار للوصيف، وبالتالي يمتلك بيراميدز فرصة للفوز بالمكافأة.

اقرأ أيضًا:

أكثر من 122 ألف جنيه.. 8 عقوبات للجولة السادسة من الدوري المصري

25 صورة ترصد الوجه الآخر لمحمد صلاح خارج الملعب

محمد صلاح والنني وميدو .. ما هي مهن زوجات أبرز نجوم كرة القدم المصريين؟

قبل فيل فودين.. 9 صور لنجوم عالميين بكرة القدم يفضلون الحلاق العربي

8 صور ترصد استقبال زوجه وأبناء حسام حسن له بعد مباراة بوركينا فاسو

"أحدهم سيرحل".. شوبير يكشف تفاصيل جلسة مصارحة لاعبي الأهلي بسبب العقود