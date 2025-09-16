مباريات الأمس
وفاة نجم منتخب مصر وغزل المحلة السابق

07:19 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
كتب ـ يوسف محمد

توفى اليوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر الجاري، نجم نادي غزل المحلة ومنتخب مصر السابق عمر عبدالله.

وحرص نادي غزل المحلة أسطورة الفريق السابق في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

من هو عمرو عبدالله لاعب غزل المحلة ؟

وكان عمر عبدالله واحدًا من نجوم الجيل الذهبي لزعيم الفلاحين، حيث لعب مع الفريق في سبعينيات القرن الماضي، في مركز الجناح الأيمن.

ويعد عبد الله، أحد أساطير فريق المحلة، حيث شارك رفقة الفريق في التتويج بلقب بطولة الدوري المصري في موسم 1973- 1974.

اقرأ أيضًا:

محمد صلاح والنني وميدو .. ما هي مهن زوجات أبرز نجوم كرة القدم المصريين؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر عبد الله وفاة عمر عبد الله غزل المحلة نادي غزل المحلة منتخب مصر
