وفاة نجم منتخب مصر وغزل المحلة السابق

كتب ـ يوسف محمد

توفى اليوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر الجاري، نجم نادي غزل المحلة ومنتخب مصر السابق عمر عبدالله.

وحرص نادي غزل المحلة أسطورة الفريق السابق في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

من هو عمرو عبدالله لاعب غزل المحلة ؟

وكان عمر عبدالله واحدًا من نجوم الجيل الذهبي لزعيم الفلاحين، حيث لعب مع الفريق في سبعينيات القرن الماضي، في مركز الجناح الأيمن.

ويعد عبد الله، أحد أساطير فريق المحلة، حيث شارك رفقة الفريق في التتويج بلقب بطولة الدوري المصري في موسم 1973- 1974.

