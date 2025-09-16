مباريات الأمس
"اضطررت للتدرب بمفردي".. لاعب الأهلي يحترف رسميًا بالدوري التشيكي

04:51 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

أعلن نادي سيجما أولوموتس التشيكي التعاقد مع المهاجم محمد ياسر نور قادمًا من صفوف النادي الأهلي لمدة موسمين.

وقال صاحب الـ 24 عامًا في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لنادي سيجما أولوموتس اليوم الثلاثاء:"متحمس لوجودي هنا وللانضمام إلى الفريق، لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لي في الآونة الأخيرة، حيث اضطررت للتدريب بمفردي، لكنني أؤمن بأنني مستعد جيدًا، وسأكون قادرًا على المشاركة في المباريات قريبًا جدًا".

ومن جانبه قال لاديسلاف مينارش المدير الرياضي لنادي سيجما أولوموتس في تصريحات أوردها الموقع الرسمي:"سعداء لأننا تمكّنا أخيرًا من إنهاء عملية الانتقال بأكملها، لم تكن الصفقة نفسها معقدة كثيرًا، لكننا واجهنا مشكلات تتعلق بالتأشيرات، لم تكن الوضعية سهلة لياسر شخصيًا".

وأتم المدير الرياضي لنادي سيجما تصريحاته بقوله:"من الواضح أنه سيحتاج إلى بعض الوقت للاندماج في الفريق، لكن من ناحية أخرى، هو مهاجم لديه بالفعل خبرة في الدوري التشيكي، نعتقد أنه لاعب واعد، وسيكون إضافة مفيدة لنا في المستقبل".

وكان اللاعب قد رحلّ عن صفوف الأهلي بالانتقالات الصيفية لموسم 21/22 على سبيل الإعارة لنادي تبليتسه التشيكي لمدة موسمين ونصف الموسم.

محمد ياسر لدوري التشيكي فقات الأهلي لأهلي يجما أولوموتس
