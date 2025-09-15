شوبير يكشف قرار عاجل من إدارة الكرة بالأهلي ضد اللاعبين

كتب - يوسف محمد:

أكد أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، أن إدارة النادي الأهلي، قررت إيقاف مستحقات اللاعبين، بسبب تراجع النتائج خلال الفترة الماضية.

وقال شوبير في تصريحات، عبر قناة الأهلي، خلال تقديمه برنامج حارس الأهلي مساء اليوم الإثنين: "النادي الأهلي، قرر تجميد كافة مستحقات لاعبي الفريق، لحين عودة الانتصارات مرة آخرى".

وأضاف: "لائحة الفريق تنص على أنه في حالة الخسارة، يتم معاقة اللاعبين ماديا ولكن الفريق بالأمس تعادل، لذلك تقرر تجميد المستحقات المالية، لحين تحسين النتائج".

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، كان قد حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره إنبي، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري.

ويمر الأهلي بفترة صعبة، في بطولة الدوري المصري خلال الموسم الحالي، حيث خاض الفريق 5 مباريات في المسابقة حتى الآن، لم يتمكن من تحقيق الفوز سوى في لقاء وحيد، تعادل في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة.

ويذكر أن مصدر كان قد كشف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالفريق، قرر خصم جزء من الراتب الشهري لكل لاعب، بعد التعادل مع إنبي أمس بالدوري.

اقرأ أيضًا:

تصرف غير متوقع من محمود الخطيب في مران الأهلي بعد التعادل مع إنبي

"3 دول أوروبية مختلفة".. أين تقع عقارات محمد صلاح ؟