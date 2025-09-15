محمود الخطيب يخطر وليد صلاح الدين بعقوبة لاعبي الأهلي

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، كواليس حضور محمود الخطيب رئيس النادي المران الجماعي اليوم الإثنين للفريق، عقب التعادل مع إنبي أمس بالدوري.

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي

الأهلي تعادل بهدف لمثله مع نظيره إنبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

محمود الخطيب قطع إجازته التي كان يقضيها في الساحل الشمالي، وعاد إلى القاهرة اليوم؛ لحضور اجتماع لجنة التخطيط، في ظل تراجع أداء الفريق في الفترة الماضية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وأشار المصدر ذاته إلى أن رئيس النادي الأهلي فاجأ الحضور باكتفائه بمشاهدة المران الجماعي للفريق اليوم دون أن يعقد أي اجتماعات مع لاعبي الفريق عقب نهاية المران".

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:"محمود الخطيب اكتفى باجتماع مع مدير الكرة وليد صلاح الدين، لكنه لم يستمر طويلا أيضًا أخطره خلاله بالعقوبة التي يرى ضرورة توقيعها على اللاعبين".

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الأهلي سيستضيف فريق سيراميكا كليوباترا عند الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

الأهلي يحتل المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بواقع فوز وثلاث تعادلات.

