مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مارسيليا

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

الفلبين

- -
12:30

مصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

- -
19:00

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

الدحيل

جميع المباريات

إعلان

محمود الخطيب يخطر وليد صلاح الدين بعقوبة لاعبي الأهلي

09:23 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
  • عرض 8 صورة
    محمود الخطيب (1) (1)
  • عرض 8 صورة
    محمود الخطيب
  • عرض 8 صورة
    محمود الخطيب يستقبل ياسين وليد مشجع الأهلي من ذوي الهمم8_Easy-Resize.com
  • عرض 8 صورة
    محمود الخطيب يستقبل ياسين وليد مشجع الأهلي من ذوي الهمم7_Easy-Resize.com
  • عرض 8 صورة
    محمود الخطيب يستقبل ياسين وليد مشجع الأهلي من ذوي الهمم6_Easy-Resize.com
  • عرض 8 صورة
    محمود الخطيب يستقبل ياسين وليد مشجع الأهلي من ذوي الهمم4_Easy-Resize.com
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، كواليس حضور محمود الخطيب رئيس النادي المران الجماعي اليوم الإثنين للفريق، عقب التعادل مع إنبي أمس بالدوري.

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي

الأهلي تعادل بهدف لمثله مع نظيره إنبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

محمود الخطيب قطع إجازته التي كان يقضيها في الساحل الشمالي، وعاد إلى القاهرة اليوم؛ لحضور اجتماع لجنة التخطيط، في ظل تراجع أداء الفريق في الفترة الماضية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وأشار المصدر ذاته إلى أن رئيس النادي الأهلي فاجأ الحضور باكتفائه بمشاهدة المران الجماعي للفريق اليوم دون أن يعقد أي اجتماعات مع لاعبي الفريق عقب نهاية المران".

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:"محمود الخطيب اكتفى باجتماع مع مدير الكرة وليد صلاح الدين، لكنه لم يستمر طويلا أيضًا أخطره خلاله بالعقوبة التي يرى ضرورة توقيعها على اللاعبين".

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الأهلي سيستضيف فريق سيراميكا كليوباترا عند الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

الأهلي يحتل المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بواقع فوز وثلاث تعادلات.

اقرأ أيضًا:

"3 دول أوروبية مختلفة".. أين تقع عقارات محمد صلاح ؟

"خطف واحدة من رونالدو بمبلغ خيالي".. أسطول سيارات ميسي الذي قد لم تشاهده من قبل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود الخطيب نتيجة مباراة الأهلي وإنبي الأهلي مران الأهلي موعد مباراة الأهلي القادمة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان