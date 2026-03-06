مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
21:30

مودرن سبورت

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
21:30

فاركو

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
22:00

برشلونة

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانسفيلد تاون

- -
14:15

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

ريكسهام

- -
19:45

تشيلسي

كأس الاتحاد الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:00

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على الاتحاد السكندري

كتب : محمد عبد الهادي

11:44 م 06/03/2026 تعديل في 11:44 م
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    لقطات من أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري (11)
  • عرض 21 صورة
    لقطات من أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري (20)
  • عرض 21 صورة
    لقطات من أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري (19)
  • عرض 21 صورة
    لقطات من أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري (18)
  • عرض 21 صورة
    لقطات من أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري (17)
  • عرض 21 صورة
    لقطات من أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري (16)
  • عرض 21 صورة
    لقطات من أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري (13)
  • عرض 21 صورة
    لقطات من أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري (15)
  • عرض 21 صورة
    لقطات من أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري (14)
  • عرض 21 صورة
    لقطات من أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري (5)
  • عرض 21 صورة
    لقطات من أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري (12)
  • عرض 21 صورة
    لقطات من أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري (3)
  • عرض 21 صورة
    لقطات من أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري (8)
  • عرض 21 صورة
    لقطات من أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري (9)
  • عرض 21 صورة
    لقطات من أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري (10)
  • عرض 21 صورة
    لقطات من أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري (7)
  • عرض 21 صورة
    لقطات من أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري (6)
  • عرض 21 صورة
    لقطات من أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري (2)
  • عرض 21 صورة
    لقطات من أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري (4)
  • عرض 21 صورة
    لقطات من أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نغمة الانتصارات بفوز ثمين حققه مساء الخميس، على حساب نظيره فريق الاتحاد السكندري.

وفاز الزمالك بهدف نظيف على الاتحاد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك بعد الفوز على الاتحاد السكندري


من المقرر أن يلتقي فريق الزمالك في مباراته القادمة أمام نادي إنبي، وذلك يوم السبت الموافق 11 مارس الجاري.

وتنطلق صافرة مباراة الزمالك وانبي في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.


ترتيب الزمالك في جدول الدوري المصري


حافظ فريق الزمالك على قمة ترتيب الدوري المصري بعد فوزه على الاتحاد السكندري بعد وصولة للنقطة 43 متربعا على القمة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق فيهما الفوز في 13 وتعادل في 4 وخسر مباراتين.

اقرأ أيضًا:

ملخص مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بالفيديو والصور

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك مباراة الزمالك المقبلة الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من محمود تريزيجيه بعد وصوله للهدف رقم 100 مع الأندية
رياضة محلية

أول تعليق من محمود تريزيجيه بعد وصوله للهدف رقم 100 مع الأندية
بعد جولة ميدانية.. سي إن إن: لا مؤشرات على انهيار النظام الإيراني
شئون عربية و دولية

بعد جولة ميدانية.. سي إن إن: لا مؤشرات على انهيار النظام الإيراني
تحذيرات من ارتفاع مستوى البحر وتهديد مناطق ساحلية.. ما القصة؟
علوم

تحذيرات من ارتفاع مستوى البحر وتهديد مناطق ساحلية.. ما القصة؟
صور الأقمار الصناعية ترجح شن غارة أمريكية على مدرسة بنات إيرانية
شئون عربية و دولية

صور الأقمار الصناعية ترجح شن غارة أمريكية على مدرسة بنات إيرانية
بين عودة "الإمام الغائب والمسيح".. تركي الفيصل يحذر من 3 أجندات ترسم ملامح
شئون عربية و دولية

بين عودة "الإمام الغائب والمسيح".. تركي الفيصل يحذر من 3 أجندات ترسم ملامح

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خبراء قانونيون يوضحون آليات إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان