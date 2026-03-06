موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على الاتحاد السكندري

مصدر يكشف موقف ثنائي الأهلي من المشاركة في مباراة طلائع الجيش المقبلة

سعادة واعتذار.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري



واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نغمة الانتصارات بفوز ثمين حققه مساء الخميس، على حساب نظيره فريق الاتحاد السكندري.

وفاز الزمالك بهدف نظيف على الاتحاد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك بعد الفوز على الاتحاد السكندري



من المقرر أن يلتقي فريق الزمالك في مباراته القادمة أمام نادي إنبي، وذلك يوم السبت الموافق 11 مارس الجاري.

وتنطلق صافرة مباراة الزمالك وانبي في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.



ترتيب الزمالك في جدول الدوري المصري



حافظ فريق الزمالك على قمة ترتيب الدوري المصري بعد فوزه على الاتحاد السكندري بعد وصولة للنقطة 43 متربعا على القمة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق فيهما الفوز في 13 وتعادل في 4 وخسر مباراتين.

اقرأ أيضًا:

ملخص مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بالفيديو والصور

