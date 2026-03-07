محمد الشناوي يقترب من العودة لتشكيل الأهلي الأساسي أمام طلائع الجيش

يقترب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، من العودة لحراسة مرمى المارد الأحمر، في المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش في بطولة الدوري.

وغاب محمد الشناوي عن المشاركة في مباراة المارد الأحمر أمام المقاولون يوم الخميس الماضي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ21 بالدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري

ويلاقي النادي الأهلي نظيره طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر، سيعود للمشاركة أساسيا في مباراة طلائع الجيش المقبلة بالدوري، بعد غيابه عن الفريق في المباراة الماضية أمام المقاولون.

نتيجة مباراة الأهلي الماضية

وحقق الأهلي الفوز يوم الخميس الماضي على حساب نظيره المقاولون العرب، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة جمعهم من 19 مباراة بالمسابقة.

