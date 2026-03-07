مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
21:30

مودرن سبورت

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
21:30

فاركو

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
22:00

برشلونة

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانسفيلد تاون

- -
14:15

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

ريكسهام

- -
19:45

تشيلسي

كأس الاتحاد الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:00

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

محمد الشناوي يقترب من العودة لتشكيل الأهلي الأساسي أمام طلائع الجيش

كتب : يوسف محمد

04:00 ص 07/03/2026

محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي لمباراة يانج أفريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يقترب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، من العودة لحراسة مرمى المارد الأحمر، في المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش في بطولة الدوري.

وغاب محمد الشناوي عن المشاركة في مباراة المارد الأحمر أمام المقاولون يوم الخميس الماضي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ21 بالدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري

ويلاقي النادي الأهلي نظيره طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر، سيعود للمشاركة أساسيا في مباراة طلائع الجيش المقبلة بالدوري، بعد غيابه عن الفريق في المباراة الماضية أمام المقاولون.

نتيجة مباراة الأهلي الماضية

وحقق الأهلي الفوز يوم الخميس الماضي على حساب نظيره المقاولون العرب، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة جمعهم من 19 مباراة بالمسابقة.

أقرأ أيضًا:

مصدر يكشف موقف ثنائي الأهلي من المشاركة في مباراة طلائع الجيش المقبلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد الشناوي الأهلي وطلائع الجيش الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خطر السحور الدسم.. لماذا تزداد نوبات ارتجاع المريء في شهر الصيام؟
رمضان ستايل

خطر السحور الدسم.. لماذا تزداد نوبات ارتجاع المريء في شهر الصيام؟
أول تعليق من محمود تريزيجيه بعد وصوله للهدف رقم 100 مع الأندية
رياضة محلية

أول تعليق من محمود تريزيجيه بعد وصوله للهدف رقم 100 مع الأندية
صور الأقمار الصناعية ترجح شن غارة أمريكية على مدرسة بنات إيرانية
شئون عربية و دولية

صور الأقمار الصناعية ترجح شن غارة أمريكية على مدرسة بنات إيرانية
هل يدرس ترامب نشر قوات أمريكية داخل إيران سرًا؟
شئون عربية و دولية

هل يدرس ترامب نشر قوات أمريكية داخل إيران سرًا؟
كيف تقي نفسك من أضرار الجلوس لساعات طويلة؟
نصائح طبية

كيف تقي نفسك من أضرار الجلوس لساعات طويلة؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خبراء قانونيون يوضحون آليات إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان