كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موقف ثنائي الفريق محمد هاني وعمرو الجزار، من المشاركة في مباراة طلائع الجيش المقبلة بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتقام مباراة النادي الأهلي أمام نظيره طلائع الجيش، يوم الإثنين المقبل الموافق 9 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

موقف لاعبي الأهلي المصابين من المشاركة أمام طلائع الجيش

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمد هاني الظهير الأيمن للفريق، سيخضع لفحص طبي قبل مران الغد، لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة طلائع الجيش المقبلة".

وأضاف: "هاني حالته جيدة الآن، وفرص لحاقه بالمباراة المقبلة أمام طلائع الجيش بالدوري باتت كبيرة، بجانب جاهزية مدافع الفريق عمرو الجزار وأمر مشاركته في المباراة المقبلة يعود إلى المدير الفني ياس توروب".

نتيجة مباراة الأهلي الماضية بالدوري

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز أمس بالدوري، على حساب نظيره المقاولون العرب بالدوري، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ21 بالدوري.

