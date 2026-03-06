مباريات الأمس
ملخص مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بالفيديو والصور

كتب : وائل توفيق

09:31 م 06/03/2026 تعديل في 11:34 م
انطلقت مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في التاسعة والنصف مساء، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك بهدف دون رد سجله ناصر منسي

تشكيل الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد فتوح – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

تشكيل الاتحاد السكندري في مواجهة الزمالك

حارس مرمى: محمود جنش
الدفاع: خالد عبد الفتاح- مصطفى إبراهيم- عبد الرحمن جودة-كريم الديب

لاعبي الوسط: محمود عبد العاطي دونجا-محمود عماد-أفشة

الهجوم: عبد الرحمن مجدي-يسري وحيد-مابولولو

أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز

الدقيقة1: انطلقت المباراة بضغط من الزمالك على الاتحاد السكندري

الدقيقة 3: لاعبو الزمالك يحاولون السيطرة على وسط الملعب

الدقيقة6: دفاع الاتحاد السكندري يتصدي لهجمة خطيرة من الزمالك

الدقيقة 11: ناصر منسي يحرز هدف التقدم لنادي الزمالك

الدقيقة15: بطاقة صفراء للاعب الاتحاد السكندري مابولولو

الدقيقة 17: العارضة تمنع الاتحاد من تسجيل هدف التعادل بعد تسديدة من أفشة

الدقيقة 23: النتيجة لا تزال 1-0 للزمالك

الدقيقة 26: الزمالك يستحوذ على الكرة بنسبة 60% مقابل 40% للاتحاد السكندري

الدقيقة 35: طرد كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري بعد العودة لتقنية الفيديو

الدقيقة45: طرد محمد شحاتة لاعب الزمالك

انتهاء الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف

أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

الدقيقة47: الاتحاد السكندري يضغط من أجل إدراك التعادل

الدقيقة46: خروج عبد الله السعيد ودخول أحمد ربيع عطية

الدقيقة 49: محاولات من الفريقين للسيطرة على الملعب

الدقيقة 53: لاعبو الاتحاد السكندري يحاولون الضغط لإدراك التعادل

الدقيقة 60: جنش يتصدي لتسديدة أحمد ربيع لاعب الزمالك

الدقيقة 68: عبد الرحمن مجدي يسدد بقوة والمهدى سليمان يتصدى

الدقيقة69: تبديل للزمالك- دخول محمد السيد وعدي الدباغ بدلا من أبو الفتوح وشيكو بانزا

الدقيقة 90: الحكم يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة91: الدباغ مهاجم الزمالك يهدر هدفا يطريقة غريبة

الدقيقة 93: الاتحاد السكندري يهدر فرصة قوية عن طريق لاعبه عبد الرحمن محدي

انتهاء المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد على نادي الاتحاد السكندري

الزمالك الاتحاد السكندري الدوري المصري

