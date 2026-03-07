مباريات الأمس
بحضور حسن شحاتة.. 22 صورة من حفل الأهلي للتنمية المجتمعية

كتب : هند عواد

10:36 ص 07/03/2026
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    سيد عبد الحفيظ مع حسن شحاتة من حفل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية
  • عرض 22 صورة
    ييس توروب من حفل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية
  • عرض 22 صورة
    الشناوي من حفل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية
  • عرض 22 صورة
    محمد هاني من حفل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية
  • عرض 22 صورة
    محمد هاني وتريزيجيه من حفل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية
  • عرض 22 صورة
    حفل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية
  • عرض 22 صورة
    وزير الشباب والرياضية من حفل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية
  • عرض 22 صورة
    حسن شحاتة من حفل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية1 (3)
  • عرض 22 صورة
    حسن شحاتة من حفل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية
  • عرض 22 صورة
    حسن شحاتة من حفل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية1 (1)
  • عرض 22 صورة
    تريزيجيه من حفل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية
  • عرض 22 صورة
    حسن شحاتة مع محمد هاني من حفل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية
  • عرض 22 صورة
    حسن شحاتة رفقة الخطيب في حفل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية
  • عرض 22 صورة
    تكريم حسن شحاتة من حفل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية
  • عرض 22 صورة
    الخطيب ووزير الشباب والرياضية من حفل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية
  • عرض 22 صورة
    الخطيب من حفل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية (2)
  • عرض 22 صورة
    الخطيب من حفل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية (4)
  • عرض 22 صورة
    الخطيب من حفل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية (5)
  • عرض 22 صورة
    الخطيب والشناوي من حفل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية
  • عرض 22 صورة
    الخطيب من حفل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية (3)
  • عرض 22 صورة
    الخطيب من حفل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية (1)

أقام النادي الأهلي، مساء أمس، حفل الإطلاق الرسمي لـ"مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية"، بمنطقة الأهرامات، بحضور مجلس إدارة النادي، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة ورموز الرياضة، وبعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

حفل الإطلاق الرسمي لمؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية

حضر الحفل كل من، جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إضافة إلى حسن شحاتة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.

كما حضر ييس توروب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وثلاثي الفريق، محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود تريزيجيه.

ووفقا لبيان الأهلي، تهدف مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية إلى تعزيز الدور المجتمعي للأهلي من خلال دعم ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا في مجالات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، وذلك تحت شعار "الأهلي للجميع".

وتنفذ المؤسسة خطة عمل تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة المجتمعية في القاهرة ومختلف المحافظات، خاصة خلال شهر رمضان.

