بحضور حسن شحاتة.. 22 صورة من حفل الأهلي للتنمية المجتمعية

أقام النادي الأهلي، مساء أمس، حفل الإطلاق الرسمي لـ"مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية"، بمنطقة الأهرامات، بحضور مجلس إدارة النادي، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة ورموز الرياضة، وبعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

حفل الإطلاق الرسمي لمؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية

حضر الحفل كل من، جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إضافة إلى حسن شحاتة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.

كما حضر ييس توروب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وثلاثي الفريق، محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود تريزيجيه.

ووفقا لبيان الأهلي، تهدف مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية إلى تعزيز الدور المجتمعي للأهلي من خلال دعم ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا في مجالات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، وذلك تحت شعار "الأهلي للجميع".

وتنفذ المؤسسة خطة عمل تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة المجتمعية في القاهرة ومختلف المحافظات، خاصة خلال شهر رمضان.

