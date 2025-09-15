مباريات الأمس
رابطة الأندية تخاطب اتحاد الكرة بشأن حكام مباراة الأهلي والزمالك

05:07 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

الأهلي والزمالك

كتب - محمد القرش:

أرسلت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، لطلب استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وجاء ذلك بعد تلقي رابطة الأندية طلبًا رسميًا من النادي الأهلي، الذي طالب فيه بضرورة وجود طاقم تحكيم دولي للمباراة، ضمانًا للحيادية وتحقيقا لأعلى معايير العدالة التحكيمية في مثل هذه المباريات الحاسمة.

ومن المتوقع أن يدرس اتحاد الكرة الطلب ويتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سير المباراة بسلاسة ونزاهة، حيث تكتسب هذه المباراة أهمية خاصة كونها قد تُحدث تغييرًا كبيرًا في مسار بطولة الدوري، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز لتعزيز موقفه في المنافسة.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة من رابطة الأندية المحترفة لضمان تنظيم مباريات الدوري بأفضل شكل ممكن، وتجنب أي جدل قد ينشأ حول القرارات التحكيمية.

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة يوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر، ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي الزمالك مباراة القمة مباراة الأهلي والزمالك اتحاد الكرة رابطة الأندية حكام مباراة الأهلي والزمالك
