القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر تطورات موقف ثنائي فريق الأهلي أحمد سيد "زيزو" و زميله إمام عاشور من مباراة ناديهما المقبلة أمام نظيرهم سيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الأهلي يحل ضيفًا عند الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 19 سبتمبر ضيفًا على نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري.

زيزو كان قد تم استبداله خلال مباراة إنبي بعد مرور 27 دقيقة بزميله طاهر محمد طاهر، بسب شعوه بآلام عضلية فيما شارك إمام عاشور بديلاً خلال اللقاء ولكنه ذهب إلى المستشفى بعد المباراة.

وأوضح مصدر مسؤول بالجهاز الفني للأهلي، أن عماد النحاس لم يحسم موقف الثنائي من المشاركة في مباراة سيراميكا بعد ولكن سيخضعان لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لحسم موقفهما من المباراة.

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي

وتعادل الأهلي بهدف لمثله مع مستضيفه إنبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة.

