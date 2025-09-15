"آلام حادة".. الأهلي يعلن طبيعة إصابة إمام عاشور بعد لقاء إنبي

كتب - محمد القرش:

قال أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي، إن إمام عاشور، اشتكى من آلام حادة في البطن خلال الساعات الماضية، مع وجود اشتباه في إصابته بنزلة معوية.

وأوضح الطبيب أن اللاعب يخضع لفحوصات شاملة وتحاليل دقيقة للتعرف على أسباب الآلام التي يعاني منها، ويتواجد بالمستشفى لمدة ثلاثة أيام تحت الملاحظة الطبية على أن يخضع لفحوصات جديدة بعد ذلك لمزيد من الاطمئنان على حالته.

وكان إمام انتقل إلى إحدى المستشفيات الواقعة في المهندسين، بعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز.

وسقط الأهلي في فخ التعادل مع إنبي إيجابيا 1-1، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري.