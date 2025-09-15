كتب- محمد خيري:

أثار الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، الجدل بشأن صفقات النادي الأهلي مطلع الموسم الحالي، التي تخطت مبلغ الـ100 مليون جنيه، حسم تصريحاته.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي: "رامي ربيعة وعمرو السولية وأكرم توفيق ووسام أبو علي رجالة في الملعب".

وأضاف: "كانوا يستحقوا يحصلوا على عقود عالية بالمقارنة بالصفقات اللي تخطت 100 مليون".

واختتم تصريحاته: "القصة مش بالأسامي أو المكايدة القصة بالتأثير داخل الملعب والجماعية و روح الأهلي اللي اختفت من بداية الموسم".

وتعادل الأهلي مع إنبي مساء اليوم الأحد، بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

