مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحـــدة

- -
19:00

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
21:15

ناساف كارشي

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

مايوركا

جميع المباريات

إعلان

"تعرضت للتجاهل والظلم".. عمرو وردة يتحدث عن فريقه الجديد وحلمه بالعودة للمنتخب

01:59 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث اللاعب المصري عمرو وردة المنضم حديثًا إلى صفوف فريق لاريسا اليوناني عن طموحاته في الفترة المقبلة، وأمنيته بالعودة للمشاركة مع منتخب مصر.

وقال عمرو وردة في تصريحات إعلامية عبر برنامج ستاد المحور: "تعرضت لظلم كبير خلال الفترة الماضية وتجاهل من الجميع، أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى نادي لايسا اليوناني".

وواصل:" أشكر إدارة النادي على ثقتهم، أعتبر هذه الخطوة تحديًا جديدًا في مسيرتي، وسأبذل كل جهدي لمساعدة الفريق على تحقيق أهدافه".

وأضاف:"طموحي لا يتوقف عند اللعب مع النادي فقط، بل أسعى أيضًا للتواجد مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا المقبلة، وأتمنى أن أكون ضمن القائمة وأساهم مع زملائي في تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية".

واختتم:"أحلم بالمشاركة في كأس العالم للمرة الثانية في مسيرتي، وسأعمل بكل قوة خلال الفترة القادمة ليكون لي مكان مع الفراعنة في المحافل الكبرى".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمرو وردة فريق لاريسا اليوناني منتخب مصر برنامج ستاد المحور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رضيع في حضن القاتلة وبكاء يهز القاعة.. كواليس محاكمة المتهمة بقتل أطفال المنيا - فيديو وصور
اختفاء صادم داخل المتحف المصري.. أين ذهبت الأسورة الذهبية الملكية النادرة؟
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم