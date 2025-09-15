كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث اللاعب المصري عمرو وردة المنضم حديثًا إلى صفوف فريق لاريسا اليوناني عن طموحاته في الفترة المقبلة، وأمنيته بالعودة للمشاركة مع منتخب مصر.

وقال عمرو وردة في تصريحات إعلامية عبر برنامج ستاد المحور: "تعرضت لظلم كبير خلال الفترة الماضية وتجاهل من الجميع، أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى نادي لايسا اليوناني".

وواصل:" أشكر إدارة النادي على ثقتهم، أعتبر هذه الخطوة تحديًا جديدًا في مسيرتي، وسأبذل كل جهدي لمساعدة الفريق على تحقيق أهدافه".

وأضاف:"طموحي لا يتوقف عند اللعب مع النادي فقط، بل أسعى أيضًا للتواجد مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا المقبلة، وأتمنى أن أكون ضمن القائمة وأساهم مع زملائي في تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية".

واختتم:"أحلم بالمشاركة في كأس العالم للمرة الثانية في مسيرتي، وسأعمل بكل قوة خلال الفترة القادمة ليكون لي مكان مع الفراعنة في المحافل الكبرى".