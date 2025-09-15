رئيس فيفا يوجه رسالة لنادي بيراميدز بعد تخطي أوكلاند سيتي

كتب- محمد خيري:

وجه السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، التهنئة لنادي بيراميدز بطل قارة أفريقيا بعد فوزه على أوكلاند النيوزلندي بطل أوقيانوسيا في الدور الأول من كأس إنتركونتيننتال.

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على بطل أوقيانوسيا بثلاثة أهداف دون مقابل في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وقال رئيس الاتحاد الدولي عبر حساباته الرسمية :" خالص التهنئة لنادي بيراميدز بالفوز في الدور الأول ونحن في انتظاره في مواجهة الأهلي السعودي على لقب كأس القارات الثلاثة".

وتأهل بيراميدز لمواجهة الأهلي السعودي بطل آسيا يوم 23 سبتمبر الجاري وهي المباراة التي ستقام على ملعب الإنماء في مدينة جدة بالسعودية.