"عاشت أيام بس".. قصة وفاة ابنة حازم إمام نجم الزمالك

09:50 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025

حازم إمام

كتب - نهى خورشيد

كشف حازم إمام نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، قصة وفاة نجلته الأولى.

وقال إمام في تصريحات عبر "ضيفي" :"جبنا بنت الأول عام 2004، وأتوفت، عاشت 10 أيام بس، وبعدها أتوفت".

وأضاف:"كان ساعتها حدث جلل بالنسبالنا، عارف لما تبقى ولد صغير ومقبل على الحياة والدنيا حلوة، والناس كلها مستنية أول بيبي لحازم".

وتابع نجم الأبيض:"بتبقى حادثة صعبة أوي، الوفاة حصلت بعد 10 أيام، هي نزلت كان فيها حاجة، أول ما بدأت ترضع، ماكلمتش".

وواصل :"بس سبحان الله من نعم ربنا على الواحد، هي اتولدت في 27 مايو 2004".

وأتم حديثه قائلاً:"أنا كنت مع منتخب مصر في الكويت مع كابتن حسن شحاتة، ومراتي راحت المستشفى من غير ما تقولي إنها هتولد، وبعدين كلمتني تاني يوم قالتلي: يا حازم أنا ولدت خلاص، وما قلتليش غير بعدها، عشان كانت خايفة أنا أقلق بسبب الحادثة الأولى، وسبحان الله بنتي الأولى “هايا" تولدت برضه في نفس اليوم 27 مايو 2005".

حازم إمام الزمالك ومنتخب مصر حسن شحاتة
