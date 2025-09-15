"عاشت أيام بس".. قصة وفاة ابنة حازم إمام نجم الزمالك

كتب - نهى خورشيد

كشف حازم إمام نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، قصة وفاة نجلته الأولى.

وقال إمام في تصريحات عبر "ضيفي" :"جبنا بنت الأول عام 2004، وأتوفت، عاشت 10 أيام بس، وبعدها أتوفت".

وأضاف:"كان ساعتها حدث جلل بالنسبالنا، عارف لما تبقى ولد صغير ومقبل على الحياة والدنيا حلوة، والناس كلها مستنية أول بيبي لحازم".

وتابع نجم الأبيض:"بتبقى حادثة صعبة أوي، الوفاة حصلت بعد 10 أيام، هي نزلت كان فيها حاجة، أول ما بدأت ترضع، ماكلمتش".

وواصل :"بس سبحان الله من نعم ربنا على الواحد، هي اتولدت في 27 مايو 2004".

وأتم حديثه قائلاً:"أنا كنت مع منتخب مصر في الكويت مع كابتن حسن شحاتة، ومراتي راحت المستشفى من غير ما تقولي إنها هتولد، وبعدين كلمتني تاني يوم قالتلي: يا حازم أنا ولدت خلاص، وما قلتليش غير بعدها، عشان كانت خايفة أنا أقلق بسبب الحادثة الأولى، وسبحان الله بنتي الأولى “هايا" تولدت برضه في نفس اليوم 27 مايو 2005".