إعلان

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي أمام إنبي بالدوري؟ (كوميك)

12:15 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025
كتب ـ يوسف محمد:

الأهلي وقع في فخ التعادل للمرة الثالثة في بطولة الدوري المصري الممتاز، خلال الموسم الحالي، بعد التعادل مع إنبي أمس بهدف لكل فريق.

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة مباراة الأهلي وإنبي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري

وبهذه النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 6 في المركز ال15 بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما رفع فريق إنبي رصيده إلى النقطة رقم 9 في المركز السابع بجدول الترتيب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وتعادل النادي الأهلي أمام نظيره إنبي، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل النادي الأهلي أمام نظيره إنبي في بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، بمطالعة الألبوم أعلاه:

تعادل الأهلي أمام إنبي الأهلي وإنبي مباراة الأهلي أمام إنبي الدوري المصري
