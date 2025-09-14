كتب ـ يوسف محمد:

علق الحكم الدولي السابق توفيق السيد، على أداء طاقم تحكيم مباراة الأهلي وإنبي في بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، بقيادة الحكم محمد الغازي.

وشهدت مباراة الأهلي وإنبي، العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، منها ركلة الجزاء التي تم احتسابها لفريق إنبي، بالإضافة إلى كرة محمد الشناوي حارس الأهلي ضد لاعب إنبي في الشوط الأول.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد: "أرى أن كرة محمد الشناوي في الشوط الأول، ليس بها مخالفة، ليس من الطبيعي أن يقوم حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء، ثم يعود للفار ويقوم بإلغاء القرار والاكتفاء ببطاقة صفراء".

وأضاف: "كان يجب على حكم المباراة، أن يأمر باستمرار اللعب دون احتساب أي أخطأ، أو يظل على قراره بطرد محمد الشناوي باعتباره احتسب مخالفة، لكن عودة الحكم للفار والاكتفاء باحتساب خطأ وبطاقة صفراء، هذا ليس صحيح".

وتابع: "من وجهة نظري ليس هناك مخالفة، لكن بما أن الحكم رأى أن هناك مخالفة، كان لا بد من إشهار البطاقة الحمراء لمحمد الشناوي".

واختتم السيد تصريحاته: "قرار احتساب ركلة جزاء لنادي إنبي أمام الأهلي، قرار صحيح خاصة وأن هناك إهمال من جانب لاعب الأهلي أليو ديانج، أي شيئ بخلاف ذلك هو بمثابة قانون جديد".

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي

الأهلي كان قد تعادل بهدف لمثله مع نظيره إنبي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري "دوري نايل".

اقرأ أيضًا:

فيديو هدف محمد صلاح القاتل لفريق ليفربول أمام بيرنلي

15 صورة لأسطول سيارات كريستيانو رونالدو يتخطى الملايين الدولارات