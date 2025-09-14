كتب - يوسف محمد:

عاد محمود تريزيجيه للتسجيل مع النادي الأهلي مرة أخرى في بطولة الدوري المصري، بعد غياب استمر لأكثر من 10 سنوات، منذ هدفه في مرمى طلائع الجيش عام 2015.

ونجح محمود حسن تريزيجيه، في تسجيل هدف فريقه الأول في مرمى إنبي، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري "دوري نايل".

ويعد هذا هو الهدف الرسمي الأول الذي يحرزه محمود تريزيجيه، بقميص الأهلي من العودة إلى الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد رحلة احتراف طويلة استمرت أكثر من 10 سنوات، بالأخص بعد 10 سنوات و4 أشهر و4 أيام.

وكان آخر هدف سجله تريزيجيه مع الأهلي في بطولة الدوري المصري، هو هدفه في مرمى طلائع الجيش، يوم 10 مايو 2015، في اللقاء الذي جمع بين المارد الأحمر وطلائع الجيش بالدوري موسم 2015-2016.

ويلاقي النادي الأهلي حاليا نظيره إنبي، في اللقاء الذي يجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

