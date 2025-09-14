مباريات الأمس
"طرد ملغي وإصابة".. الأهلي يتقدم على إنبي في شوط أول مثير بالدوري المصري

08:59 م الأحد 14 سبتمبر 2025

الأهلي وإنبي (3)

كتب - نهى خورشيد

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول من مواجهته أمام إنبي متقدماً بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

بدأت المباراة بضغط من إنبي، إذ سدد محمد حمدي كرة في الدقيقة الثانية أمسكها محمد الشناوي بسهولة.

وفي المقابل، كاد الأهلي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 25 عبر هجمة مرتدة قادها محمود حسن تريزيجيه، الذي تجاوز دفاع المنافس وسدد الكرة بجوار القائم الأيمن ليهدر فرصة محققة.

وشهدت المباراة إصابة أحمد سيد زيزو أثناء عمليات الإحماء، ورغم مشاركته أساسياً ليضطر الجهاز الفني لاستبداله في الدقيقة 27، ليدخل طاهر محمد طاهر بدلًا منه.

ونجح الأهلي في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 34، بعد عرضية متقنة من محمد هاني داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها تريزيجيه برأسية قوية سكنت شباك إنبي على يسار الحارس عبد الرحمن سمير.

جدل تحكيمي في الدقائق الأخيرة

أبرز لقطات الشوط جاءت في الدقيقة 44 عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه محمد الشناوي حارس الأهلي، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد "الفار" في الدقيقة 48 ويلغي القرار، مكتفياً بإنذار فقط.

