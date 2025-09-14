مباريات الأمس
"لم تنقلها الكاميرات".. لفتة إنسانية من ناصر منسي خلال مباراة الزمالك والمصري (فيديو)

02:59 م الأحد 14 سبتمبر 2025

02:59 م الأحد 14 سبتمبر 2025
كتب ـ محمد الميموني:

ظهر مهاجم نادي الزمالك ناصر منسي في لفتة إنسانية خلال مباراة فريقه ونظيره المصري.

نتيجة مباراة الزمالك والمصري

وفاز فريق الزمالك على نظيره المصر بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

لفتة إنسانية لناصر منسي في مباراة الزمالك والمصري

وظهر ناصر منسي وهو يصافح أحد مشجعي الزمالك من أصحاب الهمم تواجد بجانب مقاعد البدلاء باستاد برج العرب؛ حيث مباراتهم أمام المصري في لقطات لم تظهرها كاميرا المباراة.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن المصري الوصيف وثلاثة نقاط عن مودرن سبورت وسيراميكا كليوباترا صاحبا المركزين الثالث والرابع والمتبقي لهما مباراة الجولة السادسة.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم الخميس 18 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الـ 7 من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

اقرأ أيضًا:

"واقفة جنبي من البداية ".. 15 صورة أظهرت قوة علاقة محمد صلاح وزوجته ماجي

فيديو هدف وسام أبو علي في مرمى أتلانتا يونايتد بالدوري الأمريكي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك ناصر منسي مباراة الزمالك والمصري
