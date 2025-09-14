شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها أزمة قلبية لعبد الحميد بسيوني ولقاء محمد صلاح ومجدي يعقوب.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

حكم دولي سابق يكشف مفاجأة بشأن أحقية المصري الحصول على ركلة جزاء أمام الزمالك



كشف الحكم الدولي السابق ونائب رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم توفيق السيد، مدى أحقية النادي المصري البورسعيدي في الحصول على ركلة جزاء، في الشوط الأول أمام الزمالك، في اللقاء الذي يجمع بينهما بالدوري، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا





في الظهور الأول.. كهربا يسجل هدف مع القادسية الكويتي (فيديو)



وسجل نجم الأهلي الأسبق محمود عبد المنعم كهربا هدف الفريق الرابع بتسديدة متقنة بعد مراوغة حارس مرمى النصر، لمشاهدة الهدف.. اضغط هنا





أول تعليق من عبدالحميد بسيوني بعد تعرضه لأزمة قلبية



علق عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، على خضوعه لعملية أثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا





لقاء خاص بين محمد صلاح ومجدي يعقوب في إنجلترا



نشر الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، صورة من لقائه البروفيسور مجدي يعقوب، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا





"إصابات واستبعاد فني".. الأهلي يفتقد 7 لاعبين أمام إنبي بالدوري



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره إنبي غدا الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، للاطلاع على الغيابات.. اضغط هنا





أول قرار من يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على المصري بالدوري



أصدر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا،قراراً للاعبين بعد الفوز على المصري.. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا





أول مصرية تسجل في أوروبا للسيدات: أحلم باللعب في الأهلي



أعربت ليلى البحيري، لاعبة نورشيلاند الدنماركي، عن رغبتها القوية في ارتداء قميص النادي الأهلي للسيدات مستقبلاً، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا





عجائب الدوري الإنجليزي.. إحصائيات لم تحدث سوى مرة واحدة في التاريخ



هناك الكثير من الإحصائيات في كرة القدم بداية من انطلاق ثورة البيانات عام 2003، حيث يتم تحطيمها من قبل لاعبين آخرين بعد فترة من الزمان، للاطلاع عليها.. اضغط هنا





"سافر المالديف مع منة عرفة واتهم بالمراهنات".. 11 صورة أثارت الجدل لأحمد محسن خارج الملعب



يُعرف عن أحمد محسن الظهير الأيسر السابق بصفوف الإسماعيلي الذي يجيد المهام الهجومية هدوئه داخل أرضية الملعب بقدر ما أثاره من الجدل خارج الملعب بالتوازي مع مسيرته الرياضية، لمشاهدة الوجهة الآخر له خارج الملعب.. اضغط هنا





"بالملايين".. سيارات عمر مرموش الفاخرة تلفت أنظار الجماهير



يمتلك عمر مرموش نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي عددًا من السيارات العالمية والفاخرة التي لفتت أنظار الجماهير، لمشاهدة صور السيارات.. اضغط هنا



