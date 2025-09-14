مباريات الأمس
"أسرار كارثية".. نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة بعد رحيله: "أنا صريح"

12:02 م الأحد 14 سبتمبر 2025
كتب- محمد خيري:

أكد وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، أنه لم يفشي أسرار نادي الزمالك بعد رحيله عن مدير الكرة.

وقال القباني في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "عندي اسرار كارثية عن الزمالك ومش هحكيها احتراما لكيان نادي الزمالك"

وأضاف: "رحلت عن منصبي من نادي الزمالك بصورة مش كويسة أنا صريح وواضح ولم افشي اسرار النادي ومش بخاف من حاجة".

وتابع: "كنت أتمنى خدمة النادي أكثر من ذلك وحزنت لرحيلي عن مدير الكرة بالزمالك وأرحب بالعمل في نادي الزمالك مع اي شخص لاني انتمي للنادي قلبا وقالبا ولست مع أشخاص أنا مع كيان نادي الزمالك".

واختتم تصريحاته: "أرحب بالعمل في نادي الزمالك مع اي شخص لاني انتمي للنادي قلبا، وقالبا ولست مع أشخاص أنا مع كيان نادي الزمالك".

