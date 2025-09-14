مباريات الأمس
"ده بـ20 مليون وده بـ100".. الغندور يثير الجدل بالمقارنة بين خوان بيزيرا وزيزو

11:35 ص الأحد 14 سبتمبر 2025
كتب- محمد خيري:

أثار الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، الجدل، بالمقارنة بين البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، وأحمد سيد زيزو لاعب الأهلي الحالي.

وكتب "الغندور"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خوان بيزيرا راتبه السنوي 20 مليون جنيه و راتب زيزو أكثر من 100 مليون جنيه".

وأكمل: "وده 22 سنة و زيزو 26 سنة .. وده لاعب أجنبي و ده لاعب مصري أيه رأيكم في أسعار اللاعبين في مصر".

وفاز فريق الزمالك على المصري بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.

زيزو الزمالك خوان بيزيرا أخبار الزمالك الغندور
