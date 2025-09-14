مباريات الأمس
نتائج مباريات الدوري المصري أمس السبت

12:31 ص الأحد 14 سبتمبر 2025
كتب – محمد عبد السلام:

أُقيمت أمس السبت، الموافق 13 سبتمبر، عدد من مباريات الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت إثارة وندية كبيرة، إلى جانب تسجيل العديد من الأهداف.

وفاز فريق الزمالك على نظيره المصري بثلاثية نظيفة (3-0)، فيما انتهت مباراة غزل المحلة والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لكل فريق (1-1).

وفيما يلي نتائج مباريات اليوم في الدوري المصري:

غزل المحلة ضد المقاولون العرب - (1-1)

حرس الحدود ضد الجونة - (2-1)

سيراميكا كليوباترا ضد سموحة - (1-0)

الزمالك ضد المصري - (3-0)

الدوري المصري نتائج مباريات الدوري
