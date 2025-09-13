موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد ثلاثية المصري

كتب - نهى خورشيد

يستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وحق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزاً على نظيره المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم السبت على ستاد الجيش ببرج العرب.

موعد مباراة الزمالك المقبلة والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تقام مواجهة الزمالك والإسماعيلي يوم الخميس المقبل 18 سبتمبر على استاد الإسماعيلية، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس باعتبارها الناقل الوحيد لمباريات دوري نايل.