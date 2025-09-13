شهدت مباراة القادسية الكويتي ونظيره النصر التي تجمعهما عند 06:25 مساء اليوم السبت ضمن منافسات الدوري الظهور الأول للمحترف المصري بصفوف الأول محمود عبد المنعم "كهربا".

وحرص كهربا على الاجتماع باللاعبين بمنتصف الملعب قبل انطلاق اللقاء ليحفزهم ويمنحهم بعض التعليمات قبل خوض اللقاء المقام ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الكويتي.

وكان القادسية الكويتي قد أعلن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية التعاقد مع كهربا بعد انتهاء رحلته مع الاتحاد الليبي.

رقم قميص كهربا مع القادسية الكويتي

وقال كهربا خلال مقطع فيديو نشرته حسابات نادي القادسية مساء يوم أمس الجمعة:"النهارده ببدأ مشوار جديد مع نادي القادسية زعيم الكرة الكويتية ونادي الوطن، واخترت رقم 74 عشان الرقم ده عزيز على قلبي تخليداً لذكرى شهداء الأهلي العظيم، هتفضلوا في قلوبنا طول العمر".

اقرأ أيضًا:

"لا أعرف من قام بذلك".. أول تعليق من مرتضي منصور على حذف بوست الخطيب من صفحته

تفاصيل الاستديو التحليلي لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي



