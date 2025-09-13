لجان إلكترونية ضده.. أحمد حسن يدافع عن حسام غالي بعد تصريحاته عن الأهلي

كتبت - هند عواد:

علق أحمد حسن، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، على تصريحات حسام غالي، عضو مجلس إدارة الأحمر، بشأن رغبته في الترشح لرئاسة مجلس إدارة النادي.

وكان حسام غالي قد قال في تصريحات عبر بودكاست "G.Talks": "عندي الرغبة أبقى رئيس الأهلي في يوم من الأيام، ولكن ده طبعًا يتطلب شروط، ولكن البعض يحاول تشويه صورتي، لأن الجمهور شايف إني ممكن أبقى رئيس النادي الأهلي، أو يخلّوا الانطباع اللي متاخد عني غلط. وحاليًا مش قادر أمسك سيف ودرع وأدخل المعركة دي بعد ما شوفت وحاشة الموضوع، وضخامة الموقف، وتكالب بني آدمين كتير، وصراعات كبيرة أوي إنها تبقى في الحتة دي، وعندها تطلعات أو عندها غرض تدي للشخص اللي الجمهور شايف إنه ممكن يبقى رئيس النادي ويحقق طموحاتهم، تديله بالكتف أو بخنجر".

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر برنامجه "الكابتن": "أنا بحب حسام غالي جدًا على المستوى الشخصي، لأنه راجل واضح، وأنا بحب كده، ولا أنا هاتكلم دفاعًا عنه ولا حاجة، ولا التوقيت صح ولا غلط، ده مش موضوعي، وهو حر".

وأضاف: "لا أحد يشكك في حسام غالي إنه راجل صاحب مواقف، ويجب أن يكون لدينا ثقافة الاختلاف. لماذا 24 ساعة لجان إلكترونية ضده؟ ويقولون أصل التوقيت! كما أنه إذا تحدّث قبل الانتخابات، سيقولون إنه ينتقد القادم".

واختتم: "يجب احترام وتقبّل وجهات النظر. الجمهور كان يطلق على حسام غالي "الكابيتانو"، لماذا نضيّع مسيرة لاعب وتاريخه بسبب وجهة نظر قالها؟

شيء يُحزن لما يبقوا ولاد النادي وبيقولوا كلمة حق، وكلمة الحق الأيام دي بقت بتزعل".

