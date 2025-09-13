تأديب وإيقاف.. أسباب غياب 9 لاعبين من الزمالك ضد المصري البورسعيدي

كتبت-هند عواد:

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره المصري البورسعيدي، في الثامنة مساء اليوم، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وأعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك، قائمته لخوض مباراة المصري البورسعيدي، وشهدت غياب 9 لاعبين.

وتضم القائمة كل من: محمد صبحي، مهدي سليمان، محمود الشناوي، عمر جابر، بارون أوشينج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، صلاح مصدق، محمود بنتايج، أحمد فتوح، نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، عبد الحميد معالي، خوان بيزيرا، آدم كايد، عدي الدباغ، ناصر منسي، عمرو ناصر، أحمد شريف، سيف الدين الجزيري

أسباب غيابات الزمالك ضد المصري البورسعيدي

يغيب عن صفوف الزمالك كل من، محمد عواد، سيف فاروق جعفر، محمود جهاد وأحمد إيشو، لأسباب فنية، محمود حمدي الونش للإيقاف بسبب الطرد، محمد شحاتة للإصابة، أحمد ربيع للتأهيل، محمد السيد لوجوده في معسكر منتخب مصر للشباب، إضافة إلى شيكو بانزا بسبب تأخر عودته إلى القاهرة، فقرر فيريرا تطبيق اللائحة الداخلية عليه.

