أشرف صبحي يودع منتخب مصر قبل السفر إلى تشيلي

كتبت-هند عواد:

ودع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية، بعثة منتخب مصر تحت 20 عاما، قبل التوجه إلى تشيلي للمشاركة في كأس العالم.

وقال الاتحاد المصري في بيان رسمي: "حرص الدكتور أشرف صبحي المنتخب الوطني تحت ٢٠ سنة المتوجهة إلى تشيلي للمشاركة في نهائيات كأس العالم وتمنى لهم التوفيق في مهمتهم الوطنية، ورافق الوزير في وداعه للبعثة بمطار القاهرة محمد أبو حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم".

ويخوض منتخب مصر تحت 20 عاما بقيادة أسامة نبيه، معسكرا مغلقا في تشيلسي، قبل انطلاق البطولة المقرر لها يوم 27 سبتمبر الحالي، وتستمر حتى يوم 19 أكتوبر.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد)، أحمد وهب (المصري)، أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري)

خط الدفاع: أحمد نايل (حرس الحدود)، أحمد عابدين (الأهلي)، عبد الله بوستنجي (زد)، معتز محمد (حرس الحدود)، مؤمن شريف (الاتحاد السكندري)، مهاب سامي (إنبي)

خط الوسط: أحمد خالد كباكا (زد)، محمد السيد (الزمالك)، أحمد وحيد (غزل المحلة)، سيف سفاجا (إنبي)، سليم طلب (هيرتا برلين الألماني)، تيبو جابريال (ماينز الألماني)

خط الهجوم: محمد عبد الله (الأهلي)، عمر سيد معوض (الأهلي)، حامد عبد الله (إنبي)، عمرو "بيبو" (أراو السويسري)، ياسين عاطف (الأهلي)، عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي)، أحمد شرف (المصري)، محمد هيثم (الأهلي)

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. الأهلي يرفض رحيل الخطيب.. والزمالك يطبق اللائحة على محترف الفريق

ناد إنجليزي يضم لاعب "مسجون" لقائمته.. ما القصة؟