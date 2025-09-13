مباريات الأمس
موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري المصري والقنوات الناقلة

03:00 ص السبت 13 سبتمبر 2025
كتب - محمد عبد السلام:

يلاقي نادي الزمالك نظيره المصري، اليوم السبت الموافق 13 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

موعد مباراة الزمالك والمصري

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، على ستاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل المصري اللقاء وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة، بينما يحتل نادي الزمالك المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك و وادي دجلة

ومن المقرر أن تبث المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز وأغلب المسابقات المحلية.

اقرأ أيضًا:
نادي قبرصي يعلن التعاقد مع نجل احمد حسام ميدو

"بينهم شحاتة والونش".. الغيابات تضرب صفوف الزمالك قبل مواجهة المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

