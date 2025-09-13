يحيط النجم المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي حياته الشخصية بالسرية باستثناء اللقطات التي يرغب في أن تظهر بها أسرته معه أو للغعلام.

وخلال الفترة الماضية ظهر محمد صلاح في أكثر من موقف وهو يدعم زوجته ماجي والعكس.

1) حضور ماجي مباريات محمد صلاح

تحرص ماجي على حضور المباريات الهامة التي يخوضها محمد صلاح مع فريقه ليفربول.

شهدت مباراة ليفربول وريال مدريد في نسخة 2024 من دوري أبطال أوروبا إهدار محمد صلاح لركلة جزاء إذ ظهرت ماجي وهي تتفاعل بشدة خلال المدرجات ما جذب الأنظار لقوة العلاقة بينهما.

2) ماجي تسلمت جائزة محمد صلاح

وحرص محمد صلاح على تكريم زوجته ماجي، بحسب تقارير صحفية، حين طلب منها السفر إلى إمارة موناكو الفرنسية لتسلم جائزة القدم الذهبية نيابة عنه.

3) ظهور ماجي مع محمد صلاح بالإعلانات

حرص محمد صلاح خلال الفترة الماضية على ظهور زوجته ماجي معه في الإعلانات التي يظهر بها.

وما ربط قوة العلاقة بين الزوجين حين ظهرا سوياً بالحملة الدعائية لأحد شركات الاتصالات التي أدى عمرو دياب الأغنية الدعائية لها والتي جاءت كلماتها:"واقفة دايمًا جنب مني شجعتني صدقتني سندتني ما وقعتش في يوم، دي اللي جنبي من البداية خطوة خطوة كانت معايا دي في سمايا ولا النجوم في حياتنا ناس هما الأساس ثابتين معانا مهما أيه يجرى في حياتنا ناس هما الأساس حقيقي شكرًا من هنا لبكرة".



4) إشادة محمد صلاح بزوجته ماجي

ويحرص محمد صلاح على الإشادة بزوجته ماجي في وسائل الإعلام فقال خلال حلوله ضيفًا مع إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة: "مهما أقول لا أستطيع أن أمنحها حقها لأنها أكثر شخص يعاني معي، ولأنني معظم الوقت في النادي فهي تهتم بالأسرة وترعى البيت بالكامل".

وأضاف محمد صلاح: "أحيانا أعاني من ضغوط أو أكون في حالة مزاجية غير جيدة، حينها تهتم هي بكل شيء، ومهما قلت لن أمنحها حقها هي أهم ضلع في مؤسستنا كأسرة، فهي هادئة ولا تتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وملتزمة بشكل أكبر تجاه أسرتها، وتعرف طباعي وأنني لا أتحرك إلا في دائرة عملي وأحب الهدوء".

