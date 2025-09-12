مباريات الأمس
"تم تطبيق اللائحة".. فيريرا يستبعد محترف الزمالك بعد تأخره في العودة لمصر

10:39 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك سبب عدم تواجد المحترف الأنجولي شيكوبانزا بقائمة الفريق التي ستواجه المصري.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ويستضيف فريق الزمالك عند الثامنة من مساء يوم غد السبت نظيره المصري ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

غياب شيكوبانزا عن مباراة الزمالك والمصري

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة أن اللاعب قد تأخر في موعد عودته للقاهرة نظرًا لظروف عائلية ما تسبب في عدم وصوله بالموعد المحدد له.

وأشار المصدر إلى أنه تم تطبيق اللائحة على اللاعب الأنجولي الذي انضم صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية كما قرر مدرب الفريق فيريرا استبعاده من مواجهة المصري لحين وصوله بالمعدلات البدنية لزملائه.

أرقام شيكوبانزا مع الزمالك

وخاض اللاعب صاحب الـ 26 عامًا 4 مباريات بقميص الزمالك سجل خلالها هدفين.

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن المصري المتصدر.

