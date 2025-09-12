مباريات الأمس
"نادي جون".. رد قوي من رئيس قناة الأهلي السابق على تعليق ناقد رياضي حول موقف الخطيب

08:36 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
كتب - يوسف محمد:

دخل الثنائي محمد العدل رئيس قناة الأهلي السابق والناقد الرياضي شادي عيسى، في جدال قوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان محمود الخطيب قراره بعدم الترشح لانتخابات المارد الأحمر المقبلة.

وكان عيسى علق قد على قرار الخطيب بعد الترشح لانتخابات الأهلي المقبلة، وسط رفض من قبل أعضاء مجلس الإدارة لهذا القرار، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "كل ما يحدث الآن في الأهلي والبيانات الصادرة، تقول حاجة واحدة فقط، الأهلي هو الخطيب وغير ذلك نهاية للنادي".

وأضاف الناقد الرياضي: "عودة الخطيب مسألة ساعات، لكن بعدها أيها الأهلاوي لا تتكلم عن النادي الأهلي، لكن تكلم عن نادي تغير اسمه إلى نادي الخطيب".

ورد محمد العدل رئيس قناة الأهلي السابق على عيسى بقوة، حيث أعاد نشر التدوينة الخاصة بعيسى وذيلها بتعليق: "يا راجل عيب على سنك، أعلم أنك تضغط من أجل عدم عودة الخطيب، خليكوا فى بلوتكم، مش أحسن ما أبقى نادى چون إدوارد؟؟".

وسخر عيسى من تعليق محمد العدل، حيث كتب: "نادي جون إدوارد VS نادي محمود الخطيب الفائز نادي إنبي".

ويذكر أن محمود الخطيب أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، رحيله رسميا عن رئاسة النادي الأهلي وعدم ترشحه لانتخابات النادي خلال الفترة المقبلة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

