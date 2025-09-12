مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:45

لوريان

جميع المباريات

تأكد غياب ثلاثي الأهلي أمام إنبي في الدوري الممتاز

10:30 ص الجمعة 12 سبتمبر 2025

خلال مران النادي الأهلي (2)

كتب - محمد القرش:

تأكد غياب ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مواجهة إنبي، ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره إنبي يوم الأحد المقبل الموافق 14 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر.

وواصل كريم فؤاد ومحمد شكري أداء تدريبات تأهيلية في ضوء البرنامج العلاجي، بينما أدى أشرف داري تدريبات بدنية في الملعب، قبل أن يستكمل ‏برنامجه العلاجي في صالة الألعاب الرياضية.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، بعد التعادل مع مودرن سبورت وغزل المحلة، والخسارة من بيراميدز، والفوز على فاركو برباعية دون رد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الأهلي وإنبي كريم فؤاد أشرف داري محمد شكري مباراة الأهلي
