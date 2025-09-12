تأكد غياب ثلاثي الأهلي أمام إنبي في الدوري الممتاز

كتب - محمد القرش:

تأكد غياب ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مواجهة إنبي، ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره إنبي يوم الأحد المقبل الموافق 14 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر.

وواصل كريم فؤاد ومحمد شكري أداء تدريبات تأهيلية في ضوء البرنامج العلاجي، بينما أدى أشرف داري تدريبات بدنية في الملعب، قبل أن يستكمل ‏برنامجه العلاجي في صالة الألعاب الرياضية.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، بعد التعادل مع مودرن سبورت وغزل المحلة، والخسارة من بيراميدز، والفوز على فاركو برباعية دون رد.