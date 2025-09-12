فاجأ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أعضاء مجلس إدارته خلال اجتماعهم مساء يوم الخميس الماضي بقراره بعدم خوض انتخابات المجلس بالدورة المقبلة.

موعد انتخابات النادي الأهلي

ولم يتم الإعلان بشكل نهائي عن موعد إقامة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي ولكن من المتوقع أن تقام خلال شهر نوفمبر المقبل 2025.

محمود الخطيب أخطر أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، بحسب تصريحات مصدر مطلع على الجلسة لمصراوي، مساء يوم أمس بسبب عدم ترشحه لرئاسة المجلس بالدورة المقبلة

رئاسة محمود الخطيب للأهلي

الخطيب سبق وفاز برئاسة مجلس إدارة النادي في ديسمبر 2017 على حساب محمود طاهر.

ويقدم مصراوي تغطية خاصة لأبرز كواليس قرار محمود الخطيب بعدم الترشح رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي وتبعات القرار:

"بديل مؤقت وجلسة طارئة".. مصراوي يكشف تفاصيل قرار الخطيب بعد الترشح لانتخابات الأهلي

وكشف مصدر تبعات قرار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعدم الترشح في انتخابات مجلس إدارة النادي خلال الدورة المقبلة، خلال الاجتماع الذي عقد أمس

"تلقى مكالمات من خارج المجلس".. تطور مفاجيء في قرار الخطيب بعدم خوض انتخابات الأهلي

ما زال قرار محمود الخطيب بعدم الترشح في انتخابات النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، يسيطر على الوسط الرياضي المصري خلال الساعات الماضية، حتى وصل إلى تدخل بعض الأشخاص من خارج النادي لإقناعه بالتراجع عن قراره

ماهو مرض الخطيب الذي يرغب في عدم الترشح لرئاسة الأهلي بسببه؟

وسبق وأوضح الإعلامي أحمد شوبير، خلال تقديمه حلقة برنامج "حارس الأهلي" على قناة ناديه، أن محمود الخطيب يعاني منذ فترة من آلام في الظهر والقدم بجانب مشكلة في الشعيرات الدموية بالمخ

الخطيب يعتمد 3 قرارات في اجتماعه مع مجلس الأهلي

اعتمد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، 3 قرارات خلال اجتماع مجلس إلادارة، الذي عقد مساء أمس الخميس، تم خلاله مناقشة العديد من الملفات

كم عدد بطولات الأهلي في عهد محمود الخطيب؟

وحقق فريق كرة القدم بالنادي الأهلي عدد كبير من البطولات تحت رئاسة مجلس محمود الخطيب

"وزير سابق ورجل أعمال".. أبرز الأسماء المرشحة لخلافة الخطيب في رئاسة الأهلي

فتح قرار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، بعدم الترشح لانتخابات النادي خلال الدورة المقبلة، المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل، الباب أمام الكثير من التكهنات حول من سيخلف الخطيب في رئاسة المارد الأحمر