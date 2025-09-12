مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:45

لوريان

جميع المباريات

إعلان

دون الأهلي والزمالك.. 5 أندية لم تتلقى الهزيمة في الدوري المصري

07:18 ص الجمعة 12 سبتمبر 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    بتروجيت وكهرباء الاسماعيلية
  • عرض 15 صورة
    بتروجيت وكهرباء الاسماعيلية
  • عرض 15 صورة
    غزل المحلة
  • عرض 15 صورة
    غزل المحلة
  • عرض 15 صورة
    محمد جهينة يكشف لمصراوي سبب رحيله عن سموحة لكهرباء الإسماعيلية (8)
  • عرض 15 صورة
    محمد جهينة يكشف لمصراوي سبب رحيله عن سموحة لكهرباء الإسماعيلية (4)
  • عرض 15 صورة
    محمد جهينة يكشف لمصراوي سبب رحيله عن سموحة لكهرباء الإسماعيلية (1)
  • عرض 15 صورة
    الجونة وزد
  • عرض 15 صورة
    الجونة وزد (5)
  • عرض 15 صورة
    الجونة وزد (3)
  • عرض 15 صورة
    الجونة وزد (2)
  • عرض 15 صورة
    الجونة وزد (6)
  • عرض 15 صورة
    الجونة وزد (4)
  • عرض 15 صورة
    الجونة وزد (7)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

تنطلق اليوم الجمعة، مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري، والتي تشهد مواجهات من العيار الثقيل، وذلك بعد العودة من فترة التوقف الدولي.

وقبل انطلاق الجولة السادسة، يبرز عدد من الأندية التي لم تتلقى أي خسارة منذ انطلاق المسابقة، وسط غياب تام لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، الأندية التي لم تخسر حتى الآن في الدوري كالتالي:

المصري البورسعيدي خاض 5 مباريات ولم يخسر، حقق 3 انتصارات وتعادلين.

بتروجت 5 مباريات.. حقق 3 تعادلات و انتصارين.

غزل المحلة 5 مباريات.. حقق فوز وحيد و 4 تعادلات.

سموحة 5 مباريات.. حقق فوز وحيد و 4 تعادلات.

الجونة خاض 4 مباريات.. حقق فوز و 3 تعادلات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباريات الدوري المصري أندية لم تخسر بالدوري المصري البورسعيدي غزل المحلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
كم عدد بطولات الأهلي في عهد محمود الخطيب؟

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* محمود سعد يكشف عن كواليس عودته للتلفزيون المصري بعد 14 عامًا من الغياب
ضياء رشوان: الوساطة المصرية في الاتفاق بين إيران والوكالة أفسدت مخطط نتنياهو لإشعال المنطقة