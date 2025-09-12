دون الأهلي والزمالك.. 5 أندية لم تتلقى الهزيمة في الدوري المصري

كتب- محمد عبدالهادي:

تنطلق اليوم الجمعة، مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري، والتي تشهد مواجهات من العيار الثقيل، وذلك بعد العودة من فترة التوقف الدولي.

وقبل انطلاق الجولة السادسة، يبرز عدد من الأندية التي لم تتلقى أي خسارة منذ انطلاق المسابقة، وسط غياب تام لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، الأندية التي لم تخسر حتى الآن في الدوري كالتالي:

المصري البورسعيدي خاض 5 مباريات ولم يخسر، حقق 3 انتصارات وتعادلين.

بتروجت 5 مباريات.. حقق 3 تعادلات و انتصارين.

غزل المحلة 5 مباريات.. حقق فوز وحيد و 4 تعادلات.

سموحة 5 مباريات.. حقق فوز وحيد و 4 تعادلات.

الجونة خاض 4 مباريات.. حقق فوز و 3 تعادلات.