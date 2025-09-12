مباريات الأمس
"بديل مؤقت وجلسة طارئة".. مصراوي يكشف تفاصيل قرار الخطيب بعد الترشح لانتخابات الأهلي

01:40 ص الجمعة 12 سبتمبر 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب وريبيرو
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب رئيس الأهلي يؤدي واجب العزاء
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب يتلقى عزاء شقيقته الكبرى
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب يتلقى عزاء شقيقته الكبرى
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب (1)
كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر كواليس قرار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعدم الترشح في انتخابات مجلس إدارة النادي خلال الدورة المقبلة، خلال الاجتماع الذي عقد أمس.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة: "محمود الخطيب لم يُكمل اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد أمس الخميس، وطلب من مجلس الإدارة تكليف أي من الأعضاء بتحمل كافة الأمور في الفترة المقبلة، لحين عقد الانتخابات المقبلة".

وأضاف المصدر ذاته: "طلب محمود الخطيب قوبل بالرفض من جانب كل أعضاء المجلس الذين حضروا الاجتماع، إلا أن المجلس قد يضطر في الفترة المقبلة حال تمسك الخطيب بقراره، لعقد اجتماع طاريء لتحديد من يتسلم الإدارة في الفترة المقبلة".

واختتم المصدر تصريحاته: "المجلس يتبقى له اجتماع واحد في الفترة المقبلة، لتحديد موعد الانتخابات المقبلة للنادي، بخلاف الاجتماع الطارئ الذي يمكن انعقاده، لاختيار من يقوم بأعمال رئيس النادي في الفترة المقبلة".

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، "أن الخطيب أبلغ أعضاء مجلس إدارة الأهلي، برغبته في عدم الترشح لرئاسة مجلس الإدارة في الدورة المقبلة"، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

موعد انتخابات مجلس إدارة الأهلي

ومن المتوقع أن يتم إجراء انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال شهر نوفمبر المقبل، عن طريق انعقاد الجمعية العمومية للقلعة الحمراء.

يذكر أن محمود الخطيب، كان قد تمكن في الفترة الماضية من رئاسة مجلس إدارة القلعة الحمراء في دورتين متتاليتين بداية من عام 2017.

محمود الخطيب النادي الأهلي مجلس إدارة الأهلي أخر أخبار النادي الأهلي

محمود الخطيب النادي الأهلي مجلس إدارة الأهلي أخر أخبار النادي الأهلي
