كتب - نهى خورشيد

أعلن أحمد محسن لاعب الإسماعيلي وسيراميكا كليوباتر الأسبق، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد مسيرة استمرت 25 عاماً.

وكتب محسن عبر حساباته على منصات مواقع التواصل الاجتماعي :"أعتقد إن ده الوقت المناسب لإعلان اعتزالي كرة القدم نهائيًا وأنا في عمر الـ37، وده اللي في ناس كتير ما تعرفوش لسه فاكرني صغير".

وأضاف:" أنا بقالي أكتر من 25 سنة محترف في أندية بداية من خيطان الكويتي ونهاية في الإسماعيلي ومرورًا بفاركو والاتحاد والمقاصة وسيراميكا".

وتابع نجم الدراويش الأسبق:" وقررت العمل في مجال الإعلام والميديا أولاً مع حصولي طبعاً على الدورات التدريبية اللازمة، أسأل الله أن يوفقني فيما هو قادم".

وأتم حديثه قائلاً:"شكرًا لكل من ساعدني في مشواري في الكورة، دعواتكم في اللي جاي".