مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري القسم الثاني-أ

راية الرياضي

0 3
18:30

القناة

دوري القسم الثاني-أ

الترسانة

1 0
20:30

الداخلية

الدوري الإماراتي

شباب الأهلي

1 0
19:15

بني ياس

الدوري الإماراتي

خورفكان

2 2
19:15

الشــارقة

الدوري التونسي

سليمان الرياضي

1 0
18:00

الأولمبي الباجي

جميع المباريات

إعلان

"هشتغل في الميديا".. نجم الإسماعيلي الأسبق يعلن اعتزاله كرة القدم

10:35 م الخميس 11 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أحمد محسن
  • عرض 6 صورة
    أحمد محسن
  • عرض 6 صورة
    أحمد محسن
  • عرض 6 صورة
    أحمد محسن
  • عرض 6 صورة
    نجم الإسماعيلي الأسبق
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

أعلن أحمد محسن لاعب الإسماعيلي وسيراميكا كليوباتر الأسبق، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد مسيرة استمرت 25 عاماً.

وكتب محسن عبر حساباته على منصات مواقع التواصل الاجتماعي :"أعتقد إن ده الوقت المناسب لإعلان اعتزالي كرة القدم نهائيًا وأنا في عمر الـ37، وده اللي في ناس كتير ما تعرفوش لسه فاكرني صغير".

وأضاف:" أنا بقالي أكتر من 25 سنة محترف في أندية بداية من خيطان الكويتي ونهاية في الإسماعيلي ومرورًا بفاركو والاتحاد والمقاصة وسيراميكا".

وتابع نجم الدراويش الأسبق:" وقررت العمل في مجال الإعلام والميديا أولاً مع حصولي طبعاً على الدورات التدريبية اللازمة، أسأل الله أن يوفقني فيما هو قادم".

وأتم حديثه قائلاً:"شكرًا لكل من ساعدني في مشواري في الكورة، دعواتكم في اللي جاي".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد محسن الإسماعيلي سيراميكا كليوباترا نجم الإسماعيلي الأسبق يعلن اعتزاله اعتزال نجم الإسماعيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* محمود سعد يكشف عن كواليس عودته للتلفزيون المصري بعد 14 عامًا من الغياب
ضياء رشوان: الوساطة المصرية في الاتفاق بين إيران والوكالة أفسدت مخطط نتنياهو لإشعال المنطقة