تقارير تكشف رفض مدرب برتغالي عرض لتدريب الأهلي

كشفت تقارير صحفية برتغالية اليوم الخميس، رفض المدير الفني البرتغالي ريناتو بافيا، عرضا لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي في الفترة المقبلة، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للفريق.

وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية، أن النادي الأهلي تواصل خلال الفترة الماضية، مع البرتغالي ريناتو بافيا لتدريب الفريق، إلا أن المدير الفني رفض هذا العرض.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن المدرب بافيا يعلق قرار تدريبه للأهلي بعد رحيله عن فورتاليزا البرازيلي، لذا يرى أنه ليس بحاجة للدخول في مشروع جديد حاليا".

ويسعى النادي الأهلي في الفترة الحالية إلى التعاقد مع مدير فني جديد، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للفريق.

ويتولى عماد النحاس حاليا مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لحي التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وعلى الجانب الآخر، يستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره إنبي، يوم الأحد المقبل الموافق 14 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري "دوري نايل".

