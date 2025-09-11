كتب- محمد خيري:

فجر الإعلامي خالد الغندور، مفاجأة حول عدم تمكن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب في إقالة يانيك فيريرا دون العودة لجون إدوارد المدير الرياضة.

قال خالد الغندور خلال برنامجه الإذاعي: "عايز أقول معلومة مهمة جدًا جدًا جدًا، تخص الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك".

وأضاف: "عقد جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك فيه بند إن هو الوحيد اللي له الحق في إقالة المدير الفني أو استمراره".

وأكمل: "جون إدوارد هو المتحكم في مشروع الفريق وليس مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب".

وتعاقد نادي الزمالك مع يانيك فيريرا مطلع الموسم الحالي، بعد رحيل أيمن الرمادي المدرب السابق، الذي حقق بطولة كأس مصر رفقة الفريق الأبيض.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، بعد غدا السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

