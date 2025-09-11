مباريات الأمس
"ستظل دائمًا في الذاكرة".. رابطة الأندية تحيي ذكرى إيهاب جلال

03:55 م الخميس 11 سبتمبر 2025

إيهاب جلال

كتبت-هند عواد:

أحيت رابطة الأندية المصرية المحترفة، الذكرى الأولى لرحيل إيهاب جلال المدير الفني السابق للإسماعيلي والزمالك ومنتخب مصر.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة إيهاب جلال، وكتب: "ستظل دائمًا في الذاكرة، تحل اليوم الذكرى السنوية الأولى لوفاة إيهاب جلال".

وتحل الذكرى الأولى لوفاة إيهاب جلال، اليوم 11 سبتمبر، الذي توفي عن عمر ناهز 57 عاما، بعد تعرضه لجلطة في المخ.

