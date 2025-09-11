مباريات الأمس
"غرف الملابس والأرضية".. وفد فيفا يعاين ملعب بيراميدز قبل مواجهة أوكلاند سيتي

03:20 م الخميس 11 سبتمبر 2025
    وفد فيفا يعاين ملعب الدفاع الجوي
    معاينة ملعب الدفاع الجوي
    معاينة الملعب
كتب- محمد خيري:

عاينت لجنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، استاد الدفاع الجوي، الذي يستضيف مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويحل أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا ضيفا على بيراميدز بطل قارة أفريقيا في التاسعة من مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار الدور الأول من بطولة كأس الإنتركونتيننتال التي ينظمها الفيفا.

واستقبل اللواء هشام زيد مدير مباريات نادي بيراميدز وفد الفيفا الذي اطمأن على الترتيبات الأمنية ومداخل وخارج الاستاد وغرف ملابس اللاعبين وأرضية الملعب والبوابات وآليات الدخول والخروج.

وتم الاتفاق على تخصيص مدرجات الدرجة الثالثة يمين لجماهير نادي أوكلاند سيتي بينما ستكون باقي المدرجات مخصصة لنادي بيراميدز.

لجنة فيفا ملعب بيراميدز أوكلاند سيتي
