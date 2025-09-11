كتبت-هند عواد:

تعرض إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، لأزمة جديدة، بعد مشاجرته مع عامل في محل مجاور لأحد "الكافيهات" الشهيرة بمنطقة التجمع.

"خناقة" إمام عاشور وعاملان

كشفت التحريات تفاصيل واقعة إمام عاشور والعاملين، إذ إن اللاعب كان مع صديقه، وأثناء الخروج من أحد الكافيهات، حاول العاملان التقاط صورة مع عاشور، لكنه رفض، ما تسبب في مشادة كلامية سرعان ما تطورت إلى اشتباك بالأيدي.

وتعرض إمام عاشور إلى سلسلة من الأزمات خلال الفترة الماضية، وصل إحداها إلى أروقة المحاكم.

الأزمة الأولى قبل الأهلي

كانت أولى أزمات إمام عاشور قبل انتقاله إلى الأهلي، وبالتحديد أثناء وجوده في ميتلاند الدنماركي، وقضاء عطلته في مصر، ودخل عاشور في مشادة مع أربعة آخرين يحملون جنسية دولة خليجية، في أحد المولات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد.

وذكرت التحريات أن إمام عاشور اعتقد أن أحد الشباب قام بمعاكسة زوجته، فنشبت المشادة الكلامية، التي تحولت إلى اشتباك بالأيدي.

"خناقة" في زفاف مروان عطية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، مقطع فيديو لإمام عاشور وهو يحتك بأحد حضور زفاف مروان عطية لاعب النادي الأهلي.

وظهر إمام عاشور في مقطع الفيديو وهو يتحدث مع الشخص، بعد اعتقاده أنه يصور زوجته، وانتهت الأزمة بتدخل الأمن، وعودة عاشور للاحتفال مع عطية.

حكم بحبس إمام عاشور

وصلت إحدى أزمات إمام عاشور إلى أروقة المحاكم، بعدما اعتدى على فرد أمن بمول شهير بمدينة الشيخ زايد، بعد تلقيه اتصالًا هاتفيًا من زوجته بتعرضها للتحرش والمعاكسة من بعض الأشخاص أثناء وجودها في السينما، وحضر إليها مع أصدقائه، حسبما روى في التحقيقات.

وعاقبت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد إمام عاشور بالحبس 6 أشهر، في اتهامه بضرب فرد أمن في خناقة بمول بالشيخ زايد، بعد قبول استئناف النيابة العامة على براءته.

وانتهت هذه الأزمة بالصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن، وكتب محامي الضحية وقتها: "تم الصلح بين إمام عاشور وعبد الله مصطفى تحت إشراف المستشار علي فايز وبوجود والد اللاعب، وحصل عبد الله على حقه الأدبي وعلى التعويض اللازم".

