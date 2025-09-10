وفاة مشجع في مدرجات مباراة مصر وبوركينا فاسو.. ما القصة؟

كتب ـ نهى خورشيد:

تحولت مباراة بوركينا فاسو ومصر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 إلى حالة من الصدمة والحزن، بعد وفاة المشجع موموني تراوري أثناء حضوره اللقاء الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو.

وبحسب ما أعلنته إذاعة Ouaga FM عبر صفحتها الرسمية اليوم الأربعاء فإن الحادث وقع في مدرجات البوابة رقم 13، إذ تعرض تراوري لوعكة صحية مفاجئة خلال متابعة إحدى اللقطات على أرض الملعب.

وأشارت الإذاعة أنه على الرغم من الإسعافات الأولية التي قدمت له فوراً، إلا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل ليفارق الحياة، مشيرة إلى أن مراسم دفن المشجع الراحل أقيمت صباح الأربعاء بمقبرة كامبوانسين الواقعة في الضواحي الشمالية للعاصمة.

نتيجة مباراة مصر وبوركينا فاسو

يذكر أن مواجهة مصر وبوركينا فاسو انتهت بالتعادل السلبي ليتأجل حسم صعود الفراعنة إلى المواجهة المقبلة أمام جيبوتي يوم 6 أكتوبر المقبل.