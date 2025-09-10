كتب- محمد خيري:

كشف فاروق جعفر نجم الكرة المصرية السابق، تفاصيل مشادته مع نجله سيف جعفر لاعب الزمالك عقب مباراة وادي دجلة في الدوري.

وقال "جعفر" في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "اتخانقت مع سيف بعد الخسارة من وادي دجلة بسبب حزني على الزمالك".

وأضاف: "بعد هزيمة الزمالك من دجلة قلت لسيف متلعبش في مركز 6 وأقعد دكة افضل، لزعلي على هزيمة الزمالك من وادي دجلة".

وفي سياق آخر أوضح فاروق جعفر: "وصول منتخب مصر إلى كأس العالم بمدرب مصري نجاح يحسب للجميع، ولابد أن يعزز الجميع حسام حسن لأنه قدم واحدة من أقوى المباريات له مع منتخب مصر وهو مدرب له أفكاره التي لابد من احترامها".

وتابع: "حسام حسن رجل المباراة الأول له مع منتخب مصر، وهو مدير فني كبير وبوركينا فاسو فشلت في الوصول لمرمى محمد الشناوي وخالد صبحي لفت انتباهي وكل واحد عارف وظيفته".

وواصل: "مشاركة مروان عطية مجازفة تستحق الاحترام من حسام حسن ولم نأخذ ما نحتاجه وكنا نستطيع الفوز ولدينا افضل لاعب في العالم محمد صلاح ولا يليق تصدير صورة أننا حققنا ما أردناه أمام بوركينا".