كتب - مصطفى الجريتلي:

حرصت يارا ابنة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن على دعمه خلال هذه المرحلة الهامة في مسيرته مع المنتخب للتأهل إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026.

وتواجدت يارا رفقة أسرتها بملعب مباراة منتخب مصر وإثيوبيا والتي انتهت بفوز المنتخب الوطني بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ولم ترافق يارا بعثة منتخب مصر إلى بوركينا فاسو حيث مباراة الجولة التاسعة من التصفيات ولكنها حرصت على نشر صورًا لدعم والدها وللمنتخب بخاصة STORY على حسابها بمنصة انستجرام.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تدعم بها يارا والدها بل تحرص على حضور المباريات التي تقام في مصر للمنتخب والتقاط الصور كذلك مع نجوم الفريق.

ويمكنكم مشاهدة دعم يارا لوالدها حسام حسن مع منتخب مصر بالاطلاع على الألبوم أعلاه: