مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

إكوادور

0 0
02:00

الأرجنتين

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

بوليفيا

0 0
02:30

البرازيل

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

فنزويلا

2 1
02:30

كولومبيا

جميع المباريات

إعلان

"لا تتوقف عن دعمه".. ابنة حسام حسن تخطف الأنظار على هامش مباريات منتخب مصر؟

01:57 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    أبنة حسام حسن (1)
  • عرض 20 صورة
    أبنة حسام حسن (4)
  • عرض 20 صورة
    أبنة حسام حسن (5)
  • عرض 20 صورة
    أبنة حسام حسن (6)
  • عرض 20 صورة
    أبنة حسام حسن (7)
  • عرض 20 صورة
    أبنة حسام حسن (8)
  • عرض 20 صورة
    أبنة حسام حسن (9)
  • عرض 20 صورة
    أبنة حسام حسن (10)
  • عرض 20 صورة
    أبنة حسام حسن (2)
  • عرض 20 صورة
    أبنة حسام حسن (11)
  • عرض 20 صورة
    أبنة حسام حسن (14)
  • عرض 20 صورة
    أبنة حسام حسن (15)
  • عرض 20 صورة
    أبنة حسام حسن (16)
  • عرض 20 صورة
    أبنة حسام حسن (17)
  • عرض 20 صورة
    أبنة حسام حسن (18)
  • عرض 20 صورة
    أبنة حسام حسن (19)
  • عرض 20 صورة
    حسام حسن (2)
  • عرض 20 صورة
    أبنة حسام حسن (13)
  • عرض 20 صورة
    أبنة حسام حسن (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - مصطفى الجريتلي:

حرصت يارا ابنة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن على دعمه خلال هذه المرحلة الهامة في مسيرته مع المنتخب للتأهل إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026.

وتواجدت يارا رفقة أسرتها بملعب مباراة منتخب مصر وإثيوبيا والتي انتهت بفوز المنتخب الوطني بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ولم ترافق يارا بعثة منتخب مصر إلى بوركينا فاسو حيث مباراة الجولة التاسعة من التصفيات ولكنها حرصت على نشر صورًا لدعم والدها وللمنتخب بخاصة STORY على حسابها بمنصة انستجرام.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تدعم بها يارا والدها بل تحرص على حضور المباريات التي تقام في مصر للمنتخب والتقاط الصور كذلك مع نجوم الفريق.

ويمكنكم مشاهدة دعم يارا لوالدها حسام حسن مع منتخب مصر بالاطلاع على الألبوم أعلاه:

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن ابنة حسام حسن عائلة حسام حسن منتخب مصر مصر وبوركينا فاسو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قطر: أمريكا أبلغتنا بالهجوم الإسرائيلي بعد وقوعه بـ10 دقائق
* قطر تكذّب البيت الأبيض
السيسي: دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها
ترامب لأمير قطر بعد الهجوم الإسرائيلي: هذا الأمر لن يتكرر على أراضيكم
عاجل - حماس تؤكد فشل اغتيال قادتها في الدوحة