فريق نيو جيزة يحقق فوزه الأول برئاسة شيكابالا

12:11 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

شيكابالا

background

كتب- محمد عبدالهادي:

حقق فريق "G"، الذي يرأسه نجم الزمالك السابق شيكابالا، فوزا ثمينا اليوم الثلاثاء، على نظيره نادي حلوان العام حلوان بهدفين لهدف.

ويتواجد الفريق ضمن منافسات مجموعة القاهرة "أ"، بدوري القسم الثاني "ب"، ويقوده فنيا لاعب الزمالك السابق إبراهيم صلاح.

كما يتولى محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الزمالك السابق، رئاسة نادي "G"، بعد انتهاء مشواره الكروي مع القلعة البيضاء، ليبدأ عهد جديد مع الساحرة المستديرة.

يذكر أن فريق "G" شارك الموسم الماضي بدوري القسم الثاني ب تحت مسمى ألو ايجيبت، وتقدم أحد المستثمرين لشراء النادي وقام بتغيير أسمه إلى نادي نيو جيزة، قبل أن يكتشف مشاركة أحد فرق دوري القسم الرابع بهذا الإسم، ليستقر أخير على G Football Club.

شيكابالا الزمالك
